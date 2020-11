Uno de los sujetos que se fotografió junto a Diego Armando Maradona en su ataúd, que fue contratado por la funeraria a cargo de los servicios del astro trasandino, rompió el silencio y ofreció disculpas por el hecho, el que fue ampliamente repudiado por los seguidores del Diez.

En declaraciones a Radio 10 de Argentina reproducidas por Olé, Claudio Fernández dijo que “soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto”.

Lee también: “¡Me saludó Maradona!”: El último video del Diego con vida lo muestra haciendo feliz a un niño

“Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”, afirmó.

En la misma línea, Fernández contó que “he recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas”.

Lee también: Indignación en Argentina: Sujetos se sacaron fotos con Maradona muerto

“Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona”, apuntó.