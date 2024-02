Super Bowl LVIII: ¿Quiénes se presentarán en el show de medio tiempo y a qué hora es en Chile?

El próximo domingo en el Allegian Stadium de Las Vegas, Nevada, recinto con capacidad para 65.000 aficionados, se llevará a cabo el Super Bowl LVIII, en el que jugarán los campeones Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers.

Más allá de la emoción que supone una final de la NFL, la atención de propios y desconocidos de este deporte, se concentra en el show musical de medio tiempo que suele ser visto por millones de espectadores a nivel mundial.

Incluso con el foco de atención hacia Taylor Swift, quién no cantará pero sí acompañará a su novio Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, si su vuelo llega a tiempo desde Tokyo.

¿Quién se presenta en el show de medio tiempo del Super Bowl?

El cantante, compositor y bailarín estadounidense de R&B y pop, Usher, se presentará este domingo en en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII de Apple Music, con show que abarcará toda su carrera y será dos minutos más largo que las actuaciones habituales que suelen estar entre los 13 minutos.

Aunque encuentra difícil condensar su carrera en tan poco tiempo, el cantante que hoy lanzó Coming Home, su noveno álbum acompañado de una lista de invitados destacada.

Este jueves Usher afirmó que preparó una actuación que será recordada por millones: “Hice este momento para compartirlo con el mundo, para que todos hablen de mi show en Las Vegas. Ofreceré lo mejor ante más de 60.000 personas en el estadio y con suerte golpearé a otros millones de personas que lo verán alrededor del mundo”, dijo el intérprete de “Yeah!”, en conferencia de prensa.

Su actuación marcará el primer Super Bowl en Las Vegas, donde recientemente concluyó una residencia de 18 meses.

¿Invitados sorpresas de Usher?

Usher confirmó al programa Entertaiment Weekly la presencia de invitados sorpresa, incluidos Lil Jon y Ludacris, y recibió consejos de Katy Perry.

También se supo, a través del medio TMZ, que Alicia Keys estará acompañando a su amigo Usher, con quien grabó la canción “My Boo” en el 2004.

¿Quiénes se presentan en el pre-juego?

En el pre-juego del Super Bowl, se presentarán la cantante de música country Reba McEntire para interpretar el himno nacional de EE. UU., acompañada por el actor Daniel Durant, quien lo hará en lenguaje de señas.

El rapero Post Malone cautivará con su actuación de “America the Beautiful”, mientras que la cantante de R&B Andra Day emocionará con su interpretación de “Lift Every Voice and Sing”.

La actriz Anjel Piñero complementará estas presentaciones, realizando ambas canciones en lenguaje de señas.

¿A qué hora y dónde ver el Super Bowl?

El partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, así como la presentación principal de Usher, podrían ser vistos este domingo 11 de febrero, a partir de las 20:00 horas de Chile.

Tanto la competición como la actuación musical estarán disponibles en la plataformas de streaming Star+, así como en el canal ESPN.

