Fin a la racha: Los memes que dejó la victoria de la U en el Estadio Monumental tras 23 años

Universidad de Chile puso fin a la maldición y este domingo volvió a festejar ante Colo Colo, rival al que venció 1-0 en el Estadio Monumental.

Israel Poblete fue el héroe de la jornada y anotó el único tanto de los azules, que celebraron en la casa del archirrival tras 23 años.

El compromiso estuvo marcado por el regreso de dos ídolos: Marcelo Díaz y Arturo Vidal, quienes volvían a disputar el encuentro más atractivo del fútbol chileno.

Como era lógico, el cotejo dejó una ola de reacciones y memes en redes sociales, donde los hinchas de la U sacaron pecho tras volver a imponerse al Cacique.

En ese escenario, los fanáticos se burlaron de Vidal. El King disputó los 90 minutos y fue tratado de “mufa” por parte de los usuarios.

Además, muchos destacaron que “valió la pena” tanto tiempo de espera.

Valió la pena no ganar 23 años en ese vertedero con tal de volver a ganarlo con Arturo Vidal en Cancha?#VamosLaU 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/AsTkqLVki7

— One of the Boys (@astraltravelerr) March 10, 2024