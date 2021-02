Con ocho partidos de suspensión fue sancionado el delantero brasileño Emerson Carioca, luego de transgredir las normas disciplinarias del Campeonato Brasileño de la Serie B, esto tras desnudarse en plena celebración de un gol.

Así lo informó la cadena Globo de ese país, sobre este jugador de 25 años, que hasta hace un mes militaba en el club Sampaio Correa.

Lo hechos, no exentos de polémica, ocurrieron en la victoria de su equipo contra el club local Maricá. Tras convertir el gol del triunfo, Carioca se burló del rival quitándose la camiseta y bajándose sus pantalones cortos para mostrarle sus genitales a los rivales.

El futbolista brasileño Emerson Carioca (Sampaio Correia) fue suspendido 8 partidos luego de que celebrara un gol al Maricá desnudándose al frente del banco de suplentes rival😅. Esa anotación significaba el ascenso para su equipo al Campeonato Carioca [@DiarioOle]. pic.twitter.com/Np8txeT5HN — The Chips (@TheChips_Futbol) February 4, 2021

Tras su acción, incluso se generó una pelea entre varios futbolistas. Todos estos acontecimientos fueron parte de la investigación de organismos disciplinarios en Brasil, quienes determinaron el duro castigo de ocho fechas para el extremo derecho.

Algunos días después, el futbolista fue consultado en una entrevista por lo sucedido, donde afirmó que había sido víctima de actos raciales e insultos y que por eso había reaccionado así.

“La gente de Maricá me ha estado calumniando durante los últimos tres partidos que he jugado contra ellos. Me han llamado cerdo, alcohólico y mono gordo. Estaba molesto por lo que pasó”, aseguró.

Si bien reconoció lo desproporcionado de su actuar y se disculpó con el club y los hinchas, el castigo fue ejemplificador. No obstante, su actual equipo, el Portuguesa do Rio, apeló el veredicto, por lo que esperan una rebaja en la condena.