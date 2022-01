El tenista Bernard Tomic sorprendió en pleno Abierto de Australia tras asegurar que tiene COVID-19 e indicar que no se han realizados los testeos correspondientes a los jugadores.

El australiano se iba a enfrentar a Roman Safiullin, un jugador ruso, cuando le pidió a la jueza de silla un cambio de lado: “Estoy convencido de que tengo COVID-19. Si no doy positivo de aquí a tres días, te invito a una cita”.

El jugador 257° del mundo impactó a la audiencia y el partido no alcanzó a durar una hora, perdiendo el duelo por 6-1 y 6-1.

Finalmente, el tenista hizo un llamado de atención para que en los próximos partidos de la temporada mejoren las medidas de seguridad sanitaria contra el COVID-19.

“Estoy seguro que en dos días daré positivo, te lo digo. Te compraré la cena si no doy positivo sino tú me invitas la cena (al árbitro). No puedo creer que nadie esté siendo testeado. No hay pruebas oficiales de PCR” ✍️ Bernard Tomic

No es el primer escándalo

Novak Djokovic, jugador en el Abierto de Australia, ha causado polémica por presentarse sin estar vacunado contra el coronavirus. La inoculación es un requisito para poder participar.

El tenista reveló haber estado contagiado de COVID-19 cuando dio una entrevista al diario diario L’Equipe.

“El 17 concurrí a un evento de tenis en Belgrado y previamente me hice un examen de antígenos que dio negativo. Estaba asintomático, me sentía bien, y no me enteré del positivo del PCR hasta después de ese encuentro”, señaló Djokovic.