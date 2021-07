Una peligrosa situación se presenció este jueves, en la segunda ronda de Challenger de Perugia, mientras se jugaba el partido entre el tenista argentino, Renzo Olivo (193°), y el ruso-kazajo, Timofey Skatov (325°).

El trasandino, tras perder el partido de octavos de final, lanzó un fuerte pelotazo a un panel de cristal y lo hizo estallar en pedazos, que cayeron al suelo desde gran altura.

Unreal scenes on the challenger tour… After losing the match, Olivo hit (and destroyed!) a glass pane after smashing the ball in frustration.

Gladly, nobody got injured. pic.twitter.com/rnMm9bUeBV

— Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) July 8, 2021