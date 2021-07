La tenista suiza Belinda Bencic, número 12 del ranking de la WTA, hizo historia este jueves tras confirmar su presencia en la final individual y de dobles del tenis femenino en los Juegos Olímpicos.

A primera hora, la europea tuvo una épica batalla de casi tres horas en el singles, donde derrotó por 7-6, 3-6 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina (20°) en un maratónico duelo.

Posteriormente, y en plena recuperación física, saltó a la cancha junto a su compañera Viktorija Golubic para vencer a las brasileñas Luisa Stefani y Laura Pigossi por 7-5 y 6-3, logrando un meritorio paso a la instancia decisiva.

De esta forma, Bencic intentará emular la proeza de Nicolás Massú en Atenas 2004, quien es hasta el momento el único tenista masculino en lograr las medallas de oro en singles y dobles en una misma cita olímpica.

Por el lado femenino, el récord lo tienen las estadounidenses Venus y Serena Williams, quienes lograron la misma hazaña en Sidney 2000 y Londres 2012, respectivamente.

Ahora, la suiza se medirá en la final individual a a la checa Marketa Vondrousova (42°), quien viene con la confianza de derrotar en la fase anterior a la figura local Naomi Osaka (2°).

En tanto que, en el dobles las rivales de Bencic y Golubic serán las rusas Veronica Kudermetova (16°) y Elena Vesnina (56°), máximas favoritas para quedarse con la presea dorada.

History for #SUI @BelindaBencic, who becomes the fifth player to reach both singles and doubles finals since tennis’s return to the #Olympics in 1988:

Sydney 2000 – Venus Williams

Athens 2004 – Nicolas Massu

London 2012 – Serena Williams, Andy Murray#Tokyo2020 | #Tennis

— ITF (@ITFTennis) July 29, 2021