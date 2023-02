¿La revancha de la final de Qatar? Messi, Mbappé y Benzema son los nominados al premio The Best

Lo que se presumía, finalmente se confirmó este viernes. El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé son dos de los tres finalistas al premio The Best que cada año entrega la FIFA.

Si bien era bastante lógico que el trasandino estuviera entre los nominados, no deja llamar la atención que sus dos “contrincantes” por el galardón sean nada menos que su compañero del PSG y el crack del Real Madrid, Karim Benzema.

Esto implica una especie de “revancha” de la final del Mundial de Qatar de diciembre pasado, donde la albiceleste derrotó en penales en un inolvidable encuentro a los galos.

Cabe recordar que el premio se entrega desde el 2016 y Messi ganó solamente una versión (2019), lo que llama atención si se tiene en cuenta que obtuvo siete balones de oro en su extraordinaria carrera.

Ahora, el mítico atacante es claramente el favorito de esta terna, teniendo en su cuenta su extraordinario rendimiento en la cita planetaria en la que se despachó con siete tantos en igual cantidad de partidos.

Aunque no hay que descartar a Benzema, quien fue el jugador más destacado de la Champions League pasado que obtuvo junto a los merengues.

El ganador se conocerá en una espectacular ceremonia a realizarse en París el próximo 27 de febrero, en la cual estará Tiane Endler por ser una de las finalistas en la categoría de Mejor Arquera.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023