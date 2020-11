La mañana de este miércoles, la FIFA dio a conocer los nominados para el premio The Best, que selecciona a las y los mejores futbolistas del mundo.

En la categoría femenina, Christiane Endler volvió a ser nominada como mejor portera del mundo.

La capitana de La Roja ya fue seleccionada en la edición 2019, donde quedó en segundo lugar tras la holandesa Sari van Veenendaal.

Este año, las otras arqueras que lucharán por este premio serán Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid), Bouhaddi Sarah (Olympique de Lyon), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Ellie Roebuck (Manchester City) y Ann-Katrin Berger (Chelsea).

La votación será pública hasta el 9 de diciembre, por lo que debes ingresar en este link para votar.

La gala de The Best FIFA Football Awaards 2020 se realizará el 17 del mismo mes, aunque aún no se conoce de qué forma, debido a la pandemia mundial.