Christiane Endler reacciona tras cumplir 100 partidos con La Roja: “Que sean muchos más”

Un histórico hito logró este martes Christiane Endler, quien alcanzó los 100 partidos con la Selección Chilena femenina, convirtiéndose en la primera jugadora nacional en llegar a dicha cifra.

La arquera del Olympique de Lyon fue titular en la victoria 2-1 de La Roja ante Nueva Zelanda, amistoso que sirvió de preparación para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que se jugó en el Complejo de la ANFP ubicado en Quilín, sin televisación y a puertas cerradas.

El mensaje de Endler tras alcanzar los 100 partidos con La Roja

Luego de conseguir el récord, la guardameta de 32 años se manifestó en sus redes sociales y aseguró que es “un orgullo haber jugado 100 partidos con esta camiseta”.

“Espero que sean muchos más”, agregó la capitana del combinado nacional en la publicación, la cual generó una ola de reacciones en pocos minutos.

El comentario de Claudio Bravo al posteo Tiane Endler

Uno de los comentarios que más llamó la atención al posteo de Endler fue el de Claudio Bravo, quien no ocultó su felicidad tras el histórico hito de su colega.

“Orgulloso de ti. A seguir”, comentó el bicampeón de América, respuesta que se ha llenado de likes de parte de la fanaticada de La Roja.

En tanto, el Olympique de Lyon no quedó ajeno a todo esto y calificó a la arquera de “leyenda”, valorando lo que ha logrado la cinco veces nominada el premio The Best.

