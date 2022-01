(EFE/CHVNoticias) – Recién coronada mejor arquera del mundo en 2021 por la FIFA, la chilena Christiane Endler, “Tiane”, renueva sus ambiciones. En una entrevista con EFE, la leyenda del fútbol chileno, de 30 años, se marca ahora el Balón de Oro como próximo reto personal.

La jugadora del Olympique de Lyon vive días frenéticos desde que el 17 de enero la FIFA la galardonó con el “The Best” como mejor guardameta del pasado curso, la guinda de un 2021 redondo para ella.

En lo deportivo, ganó la Liga francesa con su antiguo club, el París Saint-Germain (PSG), encajando apenas cuatro goles en todo el torneo, y lideró a Chile en la histórica participación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en lo personal, se casó el pasado mayo con su pareja, Sofía Orozco, en Francia.

“Después de haber quedado décimo-segunda (la primera fue la española Putellas), entra un poco dentro de los objetivos -el balón de oro- que se plantea uno de manera personal, porque antes jamás estuvo en mi horizonte”, contó Endler, refiriéndose a nuevas metas.

“La idea es seguir avanzando en el ranking. Si este año nos va bien y logramos el objetivo que nos marcamos como grupo, probablemente los premios individuales también vendrán”, agregó la jugadora.

Tiane también comentó su nivel se exigencia a la hora de jugar y es que “creo que tengo que mejorar en muchas cosas porque uno no siempre está al mismo nivel en los diferentes aspectos del juego. Creo que no he llegado a mi mejor versión todavía y no creo que vaya a llegar”. concretó.