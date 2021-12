En medio de la realización de la Teletón 2021, la arquera de la Selección Chilena, Christiane Endler, apareció públicamente para entregar su apoyo a la cruzada solidaria. Horas más tarde, una entrevista la trae nuevamente a la palestra en la semana en que fue galardonada por su trabajo en el fútbol femenino.

Endler, que fue reconocida como la mejor arquera del mundo, contrajo matrimonio este año con Sofía Orozco. La ceremonia se realizó en Francia y por eso ahora se le consultó por su opinión con respecto a lo que ha sucedido con este tema en Chile.

En conversación con La Tercera, la deportista expresó su descontento por el rechazo al matrimonio igualitario y que ahora deba ser discutido en Comisión Mixta. “Me parece una falta de respeto a las miles de familias que están esperando hace años que se apruebe la ley”, partió señalando.

“¿Por qué no hacen el trabajo de una vez y legislan para todos los chilenos, minorías incluidas? No hagan más de éste un tema político”, continuó profundizando la arquera del Olympique de Lyon.

Tras estas primeras palabras, Tiane Endler aseguró que le gustaría contraer matrimonio en Chile. “Me gustaría poder casarme en mi país, con mi familia y mi gente presente, sentirme respaldada y en igualdad de condiciones por mi país”, expresó en la entrevista.

Una carrera llena de elogios

Christiane Endler tiene una elogiada carrera futbolística, lo que queda demostrando al ser considerada para recibir el Balón de Oro. Sobre lo esquivo que le ha sido este reconocimiento dijo: “Creo que otros años merecía más el premio que este último año (…) Creo que puedo estar en un nivel mucho mayor”. Además, enfatizó en que es autocrítica con su trabajo.

Siguiendo por esa línea, Tiane Endler aseguró que “voy a seguir trabajando para encontrar mi mejor versión. No hay día en que no deje de aprender y de evolucionar y mejorar”, añadiendo que “me falta mucho todavía”.

Con respecto a sus nominaciones a destacados premios internacionales, Endler también tuvo comentarios. “Para mí es un orgullo estar en la lista. Estar en la lista final de The Best no es algo habitual. Es algo por lo que he trabajado. Es un premio a la constancia por haber estado durante estos últimos años a un buen nivel representando bien a mis equipos y a mi Selección”, mencionó.

Finalmente, además de indicar que no tiene una edad determinada para su retiro del fútbol, dijo que “queda mucho por mejorar” en la Selección Chilena. “Todos los equipos han subido su nivel. Nosotros también tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos con lo que hicimos (…) Hay que mejorar mucho si queremos clasificar a otro Mundial“, precisó.