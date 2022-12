¡Sigue haciendo historia! Tiane Endler fue elegida como la mejor arquera del mundo por segundo año consecutivo

La arquera nacional Christiane Endler continúa haciendo historia. En esta ocasión, la guardameta fue elegida como la mejor arquera del mundo por La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Lo llamativo es que este organismo elabora todos los años un ranking con diversas estadísticas de todas las jugadores en el planeta, el cual fue liderado por la chilena con un total de 105 puntos.

La capitana de la Selección Chilena superó a la inglesa Mary Earps, del Manchester United, quien obtuvo 50 unidades y a la alemana del Wolfsburgo Merle Frohms, que completó el podio.

Por si fuera poco, Endler es la única latinoamericana entre las 10 primeras, lo que realza todavía más este nuevo hito en su exitosa carrera como futbolista.

IFFHS AWARDS 2022-CHRISTIANE ENDLER, WOMEN'S WORLD BEST GOALKEEPER

THE SECOND FOR CHRISTIANE ENDLER

