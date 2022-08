¡Tiane Endler lo hizo otra vez! Nuevamente es nominada al Balón de Oro

Christiane Endler no para. La capitana de la Selección Chilena volvió a ser nominada al Balón de Oro, esta vez en su edición 2022.

El galardón que entrega anualmente la prestigiosa revista de France Football volvió a poner en carrera a la portera de La Roja.

La guardameta del Olympique Lyon, con el que salió campeón de la Champions League, compite con destacadas estrellas del balompié internacional.

Sus compañeras de club Ada Hegerberg, Selma Bacha, Catarina Macario y Wendie Renard son algunas de las rivales, pero no son las únicas.

Vivianne Miedema, Alex Morgan y Alexia Putellas, junto a otras 12 jugadoras, también aparecen en su camino por el premio.

La vice campeona de América en 2018 también fue nominada en 2021, pero se quedó fuera de la lista de las 10 mejores, aunque ganó el premio The Best a comienzos de este año.

La Roja quedó quinta en la Copa América 2022 y está a la espera de disputar el repechaje para el mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

