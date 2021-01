TNT SPORTS, la nueva marca regional de Deportes de WarnerMedia Latin America

WarnerMedia Latin America, la compañía líder en medios de comunicación, noticias y entretenimiento, integra todos sus activos y contenidos deportivos bajo una única identidad de marca y línea editorial para Latinoamérica: TNT SPORTS.

En esta etapa, la división de Deportes de la compañía busca renovar y hacer revolucionar sus propuestas deportivas en Chile, Brasil y Argentina con una nueva mirada panregional, de manera de seguir fortaleciendo su oferta multipantalla con una programación de excelencia que potencie la expansión de las ligas nacionales a nuevos territorios.

“Estamos muy orgullosos de haber dado este paso tan importante. Ahora, nucleados bajo la marca TNT SPORTS, iniciamos una nueva era para nuestra división Deportes; todo ello con el objetivo de acercarnos cada vez más a las audiencias, con propuestas específicas para cada mercado y con todo lo que los fanáticos del deporte y del fútbol desean y disfrutan”, comentó Gustavo Minaker, General Manager de WarnerMedia Chile y líder del equipo TNT SPORTS. Y agregó: “Compartimos la misma pasión con ellos, entendemos cuáles son sus intereses y por eso vamos a ir en busca de nuevas oportunidades de seguir creciendo junto al público de nuestra región”.

Las propuestas de contenido para cada mercado

TNT SPORTS congrega las competencias más relevantes del fútbol internacional y local, con un staff periodístico compuesto por reconocidos profesionales, que se amplifica con corresponsales en Europa.

Este equipo de más de cien periodistas, entre los tres mercados, está representado por Juan Pablo Varksy (Argentina), Hernán Castillo (Argentina), Pablo Giralt (Argentina), Angela Lerena (Argentina), André Henning (Brasil), Taynah Espinoza (Brasil), Mauro Beting (Brasil), Jorge Iggor (Brasil), Vitor Sérgio Rodrigues (Brasil), Claudio Palma (Chile), Gonzalo Fouillioux (Chile), Aldo Schiapaccasse (Chile), Manuel De Tezanos Pinto (Chile) y Verónica Bianchi (Chile), entre muchos otros colegas.

Fabio Medeiros, responsable de Contenidos de TNT SPORTS, afirmó: “Nuestra intención es trabajar la integración entre los tres países para conformar una propuesta multipantalla con foco en el fan engagement y en potenciar el desarrollo del deporte en cada uno de los países. Hemos conseguido llegar al corazón de los fanáticos, y con este nuevo abordaje regional conformamos un producto mucho más sólido y con enormes potencialidades. Vamos a capitalizar lo mejor de cada país para llevarlo al público regional, como por ejemplo el Match Day, donde acompañamos al fan durante toda la jornada del partido de su equipo, a través de todas las plataformas. Otro foco será potenciar la oferta digital, con contenidos exclusivos y nativos para este medio. Nuestra meta es acercarnos al fan con todo lo bueno que ya conoce de nosotros y con nuevas iniciativas que iremos trayéndole de aquí en adelante”.

En esta nueva etapa, TNT SPORTS toma lo mejor de Esporte Interactivo para evolucionar hacia propuesta superadora para el público brasileño. En Brasil -donde contamos con el mayor engagement deportivo del mundo digital- durante 2021 se continuarán transmitiendo los partidos del Brasileirão, UEFA Champions League, UEFA Nations League, Serie A (Italia), Supercopa UEFA, amistosos de equipos europeos y Eliminatorias Europeas Catar 2022 en las pantallas de las superstations TNT Brasil y SPACEBrasil, ahora bajo el sello de producción de TNT SPORTS. Complementariamente, la plataforma digital por suscripción EI Plus pasa a denominarse ESTADIO TNT SPORTS.

En Chile se mantiene la oferta que tradicionalmente nucleaba Canal de Fútbol (CDF), con la intención de colaborar con crecimiento del fútbol chileno, amplificando su visibilidad e impacto regional. TNT SPORTS HD y TNT SPORTS 2 se denominan ahora las dos opciones por suscripción mensual. El panorama se completa con TNT SPORTS 3, el canal para el paquete básico de TV cable, y con la plataforma digital por suscripción ESTADIO TNT SPORTS. Por todas estas pantallas el público chileno puede seguir a su Selección rumbo a Qatar 2022 y disfrutar del fútbol de Primera División y Ascenso de la ANFP, además de la Copa Chile y Supercopa Nacional, así como del Mundial masculino de Handball Egipto 2021.

En Argentina, la marca ya presente desde 2017, y continuará difundiendo a través del Pack Fútbol el torneo de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol, el fútbol femenino AFA (Primera División) y el futsal AFA, entre otros eventos y contenidos exclusivos.

El lanzamiento regional de TNT SPORTS se hará efectivo este domingo 17 de enero, con las transmisiones de la Final de la Liga Profesional en Argentina (Boca vs. Banfield), del Superclásico chileno (Colo Colo vs. Universidad de Chile) y de una nueva fecha del Brasileirão (Internacional vs. Fortaleza) y Serie A (Inter vs. Juventus).

Las claves de la transformación

Desde la propuesta visual, el nuevo isologo de TNT SPORTS juega con el concepto de “pulso y latido” para representar el ritmo y la acción que distinguen al público latinoamericano fanático de los deportes; acompañado por el nuevo slogan “Pasión sin límites” / “Paixão sem limites”, que interpela al entusiasmo y a la conexión con la que solo los fanáticos de está región sienten el fútbol.

Asimismo, el fan engagement es un factor clave que ha venido construyéndose a lo largo de varios años de intenso trabajo en las plataformas digitales presentes en cada mercado. En conjunto, integrando RRSS, pantallas de TV y webs, hoy tenemos un alcance de 155 millones en los tres mercados.

Con la nueva denominación regional la interactividad se potenciará aún más, de la mano de iniciativas como el Match Day, para que el hincha pueda vivir una jornada especial en el día del partido. A cada minuto estará siempre acompañado por TNT SPORTS y su propuesta multiplataforma, de manera de contagiar pasión, confianza, orgullo, inspiración, alegría y compromiso con el deporte.