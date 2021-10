El árbitro chileno Roberto Tobar, encargado de dirigir el pasado duelo de Universidad Católica ante Santiago Wanderers y que luego fue blanco de críticas por su desempeño de parte de los cruzados, defendió su actuar.

En entrevista con Radio Cooperativa, el juez se refirió a las declaraciones del presidente del cuadro de la franja, Juan Tagle, quien manifestó sus sospechas por las expulsiones de Germán Lanaro y de Fernando Zampedri justo una fecha antes del clásico ante Colo Colo.

“Me parece grave lo que ha sucedido. Estamos jugando un partido que define campeonatos, estamos en una lucha codo a codo con otro equipo y fueron demasiadas las deficiencias de este arbitraje. Nunca he calificado intenciones, pero las deficiencias técnicas y reglamentarias de hoy fueron muy graves”, afirmó el timonel de la UC tras el partido.

Ante esto, Tobar reconoció que cometió un error en la segunda amarilla mostrada al atacante, pero de todas formas señaló que “nosotros estamos expuestos a muchas cosas como árbitros, es una profesión compleja, y tenemos que estar preparados para recibir todo tipo de críticas o tendríamos que dedicarnos a otra actividad”.

“Estamos conscientes que cometemos errores, cuando comienza la suspicacia mientras no sea de un jugador en el terreno de juego, vamos a estar preparados para cualquier tipo de crítica, el árbitro tiene que irse preparando. Sólo nos queda aprender de estos errores y mejorar en lo profesional”, agregó.

En la misma línea, el árbitro FIFA afirmó que “llevo 20 años en esta actividad, he vivido y también leído por procesos judiciales que han pasado por Conmebol, y si tienen esa duda, lo más fácil es querellarse”.

“Que venga la PDI, el FBI, que se haga una investigación si ellos tienen la prueba. Nosotros estamos llanos a que nos registren las llamadas, los correos electrónicos. No tengo ningún problema y sería lo más transparente, así quedamos todos tranquilos”, añadió.

Para cerrar, Tobar aseguró que “yo estoy dando la cara, estoy diciendo que me equivoqué en la segunda amonestación de Zampedri y como dije anteriormente, cada uno es dueño de las cosas que dice, yo me aboco a lo profesional, a seguir con mi carrera y tratar de no cometer errores como los que cometí ayer, nada más”.