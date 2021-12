Una lamentable noticia remeció a Marcelo “Toby” Vega y al mundo del fútbol, luego de confirmarse que este miércoles falleció su padre en la ciudad de Copiapó. Un suceso que sorprendió además a los colegas del ex futbolista, quienes quisieron manifestar su apoyo en este difícil e inesperado momento.

Según reveló Juvenal Olmos, en conversación con LUN, desde hace algunos días notaba que “Toby” estaba diferente a lo usual. Fue así como en medio de la rutina que los acapara durante las grabaciones de Todos somos técnicos de TNT Sports, mantuvieron una conversación en que Vega dio a conocer la situación por la que estaba pasando.

“Después del programa me esperó a que me cambiara ropa y estuvimos conversando mucho porque estaba afectado. Ese día estaba más callado, más sensible, me dijo que tenía que viajar de urgencia porque ya tenía que despedirse de su papá“, contó Olmos.

Lee también: Sueño cumplido: Pequeño hincha de la U que estremeció con su llanto recibió regalo del club

De esa manera, Vega y su esposa, Leslie Ivanovich, viajaron a Copiapó para acompañar a Victorino Vedia en sus últimos momentos. Vedia es el padre adoptivo de Vega, quien lo crio ante la ausencia de su padre biológico que murió tiempo atrás, cuando el jugador vestía la camiseta de la Unión Española en ese entonces dirigida por Nelson Acosta.

“Una vez que llegó a Copiapó, ha estado menos comunicativo, no me ha contestado el último día y medio. Me dijo que estaban viendo las cosas, que estaba tranquilo”, añadió Olmos, destacando que “Marcelo es una persona muy extrovertida con la gente, es muy simpático porque sale con cosas ingeniosas, pero en contrapartida, es muy sensible con las cosas que pasan en su entorno, es un compañero muy cariñoso, muy de tacto y abrazo, muy de historias, pero a la vez introvertido. Entonces, sin saberlo, uno se da cuenta por qué los días previos tuvo reacciones y comportamientos”.

Lee también: Fanáticas de Curicó fueron víctimas de agresión sexual por parte de barristas de la U

Por su parte, Manuel de Tezanos reveló que se enteró de esto recién el lunes por la noche, asegurando que fue algo “súper sorpresivo, no contó mucho, la verdad. Marcelo creo que es de esas personas que esconden bien cuando la están pasando mal, está con la talla a flor de piel”.

Finalmente, Claudio Borghi declaró que, según le informó Vega, lo que ocurría “no era algo esperado, pero sí sabía que estaba mal su padre. Me contaba que se fue muy jovencito también de Copiapó, tenían relación, pero él siempre estuvo viviendo más en Santiago y fuera de la casa”, cerró.