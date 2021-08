El clavadista británico Tom Daley se hizo viral tras ser captado tejiendo a crochet en las tribunas mientras veía la final femenina de trampolín en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El deportista estuvo durante toda la competencia atento a lo que sucedía en la justa y la prenda que tejía, ni se inmutó cuando la cámara de la transmisión oficial lo captó.

Lee también: Tokio 2020: Chilenos reaccionan tras escuchar a Axé Bahía en partido de vóleibol entre Brasil y Francia

Daley, quien es un reconocido activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, ganó esta semana en los saltos de trampolín de 10 metros sincronizados masculinos junto a su compañero Matty Lee.

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. 🧶 pic.twitter.com/o17i6vsG2j

— Olympics (@Olympics) August 1, 2021