El mediocampista nacional Tomás Alarcón vivió este martes su primera jornada como jugador del Cádiz, equipo que lo fichó como refuerzo para esta temporada.

El seleccionado chileno fue presentando en el Estadio Nuevo Mirandilla y posteriormente tuvo la respectiva conferencia de prensa.

Allí, el formado en O’Higgins aclaró que las conversaciones con su nueva casa futbolística venían desde mediados de 2020, sintiéndose muy atraído por la exigencia de la liga española y las ambiciones del club para esta temporada.

Además, Alarcón respondió a la referencia que tiene en su estilo, similar al de Gary Medel, teniendo en cuenta lo combativo y la gran resistencia física que muestra durante los partidos.

“Acá en España me ha llamado la atención de que me lo han dicho, pero no me gusta (compararme) porque él ha conseguido muchas cosas que yo no he conseguido y siento que me falta mucho para que me comparen con él”, comentó el chileno.

“Siento que tengo que trabajar, pero de la misma forma es un halago que me comparen con alguien que ha hecho tanta historia en nuestro país”, agregó.

Ahora, el joven de 22 años se sumará de lleno a los entrenamientos de su nuevo equipo con miras a la temporada 2021-2022, la que comenzará a mediados de agosto.