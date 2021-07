El gimnasta nacional Tomás González finalmente podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan este mes.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del Team Chile, quienes aclararon que el santiaguino era el primer reserva en caso de una baja por lesión o por COVID-19 de cualquiera de los participantes.

A principios de junio, González no pudo asegurar su cupo tras quedar décimo en la competencia del All Around, lo que le valió quedarse a la espera y depender de terceros para ir a la máxima competencia a nivel internacional.

De esta forma, la delegación chilena sigue aumentando de cara a la cita de los anillos y ,con la inclusión del gimnasta, llegó a 58 atletas, siendo la más alta en la historia del deporte nacional en unos Juegos Olímpicos.

Además, el atleta fue felicitado por la ministra del Deporte Cecilia Pérez, quien le envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Eres un tremendo ejemplo. He tenido el privilegio de acompañarte en este camino y tu perseverancia y profesionalismo hoy te premian con la clasificación a Tokio 2020 ¡Vamos con todo!” escribió la titular de cartera en su cuenta de Twitter.

Así, el actual campeón panamericano competirá por tercera vez en su carrera en unos Juegos Olímpicos, tras participar en Londres 2012, donde rozó la medalla de bronce en suelo y salto, y Río 2016.

