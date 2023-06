“Respeto por la camiseta”: Hinchas de la UC explotan tras posteo del club dedicado al cumpleañero Toselli

Un amplio y caliente debate se generó en las redes sociales debido al cumpleaños del reconocido arquero nacional Cristopher Toselli, quien está festejando sus 35 años.

Todo se encendió luego de que la cuenta oficial de la Universidad Católica, equipo en el que se formó y en el que estuvo más de una década, le dedicara un posteo.

“Enviamos un saludo de cumpleaños a Cristopher Toselli. Multicampeón (con) cinco torneos nacionales, dos supercopas y una Copa Chile con Los Cruzados. Y campeón de la Copa América 2016 con La Roja“, escribió la institución.

Enviamos un saludo de cumpleaños a Cristopher Toselli 🎂 🏆 Multicampeón: 5 Torneos Nacionales, 2 Supercopas y 1 Copa Chile con #LosCruzados

🏆 Copa América 2016 con @LaRoja 🇨🇱#CumpleañosBICE pic.twitter.com/842Z6hOM39 — Universidad Católica (@Cruzados) June 15, 2023

“Respeto por la camiseta”

La publicación no cayó nada de bien en los hinchas de la franja, quienes no tomaron bien que el ex seleccionado juvenil firmara con Universidad de Chile a principios de temporada.

“Mi familia es hincha de la U. Mi tía, mis primos, mi hermano”, dijo el guardameta en enero pasado, afirmando que estaba muy contento de fichar por los azules.

A raíz de esto, algunos fanáticos de los de la precordillera admitieron que Toselli “solía ser mi ejemplo a seguir”, mientras que otros apuntaron directamente a la dirigencia: “Les exijo respeto mi camiseta. Borren esto”.

Sin embargo, hubo otros que felicitaron al arquero y recalcaron que “tienen memoria”.