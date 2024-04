Histórico goleador de Cobreloa que clamaba ayuda por su salud fue escuchado: “Aparentemente…”

A principios de esta semana se viralizó un video protagonizado por Washington Olivera, ex futbolista uruguayo y de gran trayectoria en Chile y que vive hace años en Osorno.

El actual momento del popular Trapo, como es conocido, no es nada positivo, ya que el ex delantero de Cobreloa, donde fue figura, informó en el registro que se encuentra muy delicado de salud y que se debe operar.

Por esta razón, Olivera hizo un llamado para que se le pueda comprar su libro, “El Trapo, la verdad de Washington Olivera”, el cual tiene un valor de $15 mil pesos y en el que los prólogos están escritos por Óscar Washington Tabárez y Elías Figueroa.

Washington Olivera será derivado con el doctor de Colo Colo y la Selección

Durante esta jornada, Washington Olivera conversó con Radio BioBio, donde afirmó: “Si viene cierto yo estoy pidiendo ayuda, no es que yo esté pidiendo plata. Estoy vendiendo el libro de mi vida, algo que tenía postergado por un montón de situaciones. Hoy aceleré el proceso”.

Olivera sufre de cálculos a la vesícula y se debe operar de forma urgente, situación que lo tiene muy complicado. Sin embargo, recibió una gran noticia tras el video.

“Me llamaron, me van a derivar con el doctor de Colo Colo y de la Selección Chilena, no me acuerdo el nombre de él (Roberto Yáñez)”, manifestó.

Por último, agregó: “Seguramente me van a llamar para que me operen en Santiago, estoy esperando eso. Además, aparentemente, me van a hacer una operación gratuita“.

De esta manera, el ex goleador loíno podría terminar su complejo momento gracias a la unión de la llamada “familia del fútbol”, que en esta oportunidad acudió en ayuda de los suyos.

Síguenos en