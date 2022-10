U. de Chile responde por agresión de Pablo Aránguiz a guardia: No será citado a semifinal de la Copa Chile

Este lunes, CHV Noticias dio a conocer la denuncia de un guardia de seguridad que habría sufrido una violenta agresión por parte del jugador de la Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, en un evento nocturno en la comuna de Peñalolén.

“Me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos’”. De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente”, fue parte del testimonio que entregó el trabajador, quien, además, aseguró que el mismo sujeto reveló su identidad. “Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hue…”, le habría dicho a modo de amenaza.

Esta jornada, a solo horas de que la denuncia se hiciera pública, el club emitió un comunicado de prensa con relación a la situación del deportista del primer equipo del plantel azul.

En él, el club asegura que la gerencia deportiva y el cuerpo técnico se reunieron con el volante, instancia en la que solicitaron su versión del caso. Al respecto, indicaron que el futbolista no ha incumplido con sus tareas en el Centro Deportivo Azul respecto a horario, presencia y desempeño durante esta jornada.

Sin embargo y, en vista de la gravedad de las acusaciones, el equipo determinó que el jugador “no será citado al partido de ida de la semifinal de la Copa Chile 2022, pensando en que hoy debe enfocarse principalmente en resolver su situación individual con relación a estos hechos”, consignaron.

En tanto, el trabajador agredido tiene 10 días de licencia, pero admitió que “moralmente estoy mal. Yo trabajo en seguridad y este es un ambiente al que uno se expone siempre, sobre todo de noche”.

Además, sostuvo que ya hizo la respectiva denuncia ante Carabineros por amenazas de muerte y lesiones graves. La institución confirmó que dicho trámite se hizo este lunes por la mañana.