En medio de una nueva polémica en torno a la muerte Diego Maradona, el amigo de El Diez, Mariano Israelit, lamentó la situación en la que se encuentra actualmente la imagen de Maradona tras la filtración de audios donde se habría permitido el consumo de drogas y alcohol de Maradona pese a su frágil estado de salud.

“No me abandonen”, le dijo Diego Maradona. En entrevista con el diario argentino Crónica, el productor televisivo contó que la última frase que escuchó el mejor amigo de la estrella del fútbol fue luego de una reunión en su casa. Algo que no logró volver a concretarse tras el inicio de la pandemia.

El Feo -como le decía Maradona- comentó que en una jornada donde fueron a comer a la casa del fallecido futbolista, al momento de despedirse, el astro del fútbol les dijo: “Vengan más seguido, no me dejen solo. No me abandonen”.

“Le dijimos: ‘Nosotros jamás te vamos a abandonar. Lo que tenés que saber es que nos filtran y, a veces, no nos dejan llegar a vos. Nos bloquean, nos cambian el teléfono y es imposible. Y a vos también te borran nuestros números para que no nos puedas llamar”, contó el productor.

Por otro lado, en cuanto a los audios filtrados que acusan a uno de sus guardias personales de permitirle fumar marihuana y beber alcohol, los calificó de “lamentables” y que era una situación recurrente en el hogar del jugador.

“Los audios me parecen tristísimos, lamentables. Cuando yo iba a la casa de Diego en Los Fresnos (en Bella Vista, donde vivió hasta mediados del año pasado) se sentía olor a porro, pero yo a él no lo había visto jamás fumar, ni a nadie. Después me enteré por gente de seguridad que él fumaba. Y que ahí se canjeaban estupefacientes por camisetas“, contó Israelit.

Respecto al estado de salud de aquel entonces y las circunstancias en que murió el jugador, Iraelit admitió haber escuchado comentarios sobre los tratos y excesos que se vivían en la casa de Los Fresnos: “le daban una detrás de otra cerveza, y me decían ‘no pasa nada’. Sobre todo cuando iban a venir las hijas que lo emborrachaban y se dormía”.

Por otro lado, explicó que, aunque Maradona contaba con la oportunidad económica para vivir en mejores lugares, “por cómo estaba él económicamente, merecía vivir en una casa mucho mejor, con todas las comodidades, aire acondicionado central, calefacción. Cuando iba yo, veía que tenía ventiladores, artefactos eléctricos para calentarse… no me parecía que fuera forma de vivir para Diego. En Dubai había estado como un príncipe, y acá como un mendigo“.

