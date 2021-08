El Manchester United publicó las primeras fotos del astro portugués Cristiano Ronaldo con la nueva indumentaria del club, tras su bombástico fichaje confirmado hace unos días.

A través de su cuenta de Twitter, los Diablos Rojos compartieron el registro del luso con la camiseta que usarán de local en la próxima temporada, asegurando que es “una vista que nunca nos cansaremos de mirar”.

Eso sí, aún no está claro con qué número jugará CR7, ya que el icónico 7 con el que brilló durante su primer paso por el United, así como también en el Real Madrid y la Juventus, lo tiene el uruguayo Edinson Cavani.

En relación a su retorno a Manchester, Cristiano afirmó este martes en su cuenta de Instagram que “todo el mundo que me conoce sabe sobre mi amor interminable por el Manchester United”.

“Los años que pasé en este club fueron absolutamente increíbles y el camino que hemos hecho juntos está escrito en letras dorada en la historia de esta gran e increíble institución”, agregó.

A sight we'll 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 tire of seeing 🤩#MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/HlotZoJHJR

— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021