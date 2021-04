Esta jornada los cruzados están de fiesta y no precisamente por algún logro deportivo que ya los ha mantenido en celebración constante desde hace bastante tiempo.

Hoy, 21 de abril, el cuadro de la precordillera cumple 84 años desde su fundación en 1937 y podría ser este uno de los mejores contextos que enmarcan la fiesta cruzada.

Al menos hasta hace dos fechas, el equipo cumplió un racha de 54 fechas manteniendo el liderato del campeonato local, casi 60 jornadas a través de las cuales logró una de sus vueltas olímpicas más especiales en su historia tras el tricampeonato obtenido a inicios de este año.

El club, en la actualidad, suma 15 torneos nacionales, cuatro Copa Chile, tres Supercopa y la Interamericana de 1994.

A través de redes sociales se manifestaron diversos personajes e instituciones para hacer llegar un saludo al Club Deportivo Universidad Católica, desde Gary Medel hasta el ex DT Ariel Holan.

Mi casa, la que me dio valores y me formó como jugador, pero que también me ayudó como persona. Una familia. Un amor para siempre. Feliz Cumpleaños Cato de mi vida !!! ⚪🔵@Cruzados #HappyBirthday84 pic.twitter.com/MX2Ag8m8Kx

— Gary Medel (@MedelPitbull) April 21, 2021