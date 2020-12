Jorge Valvidia es presentado este martes como el nuevo refuerzo de Colo Colo, tras su paso por el Mazatlán, donde sumó 86′ en tres partidos por la liga.

El Mago llegó esta jornada hasta el Estadio Monumental para firmar su contrato con el club Albo, donde fue acompañado por Aníbal Mosa.

“No es lo mismo entrenarse con los amigos o en la casa. Yo lo único que quiero es un par de días para recuperar fuerza y la parte física. Ahora ya tengo que cambiar el chip y a lo que vengo es a sumar y jugar”, dijo el volante de 37 años.

Sobre el presente del conjunto de Macul, apuntó que “no me siento un salvador. Cuando el equipo gana, ganan todos. Vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse y yo entro en ese rango. Me siento como alguien que puede sumar en lo futbolístico y en lo anímico”.

En tanto que sobre su contrato, el ex Palmeiras detalló que “firmé un contrato por tres meses. Yo buscaba firmar por un año, pero cuando se dio lo de los tres meses dije que sí porque es una oportunidad única para todos, no solo para mí, para revertir esta situación”.

La magia está de vuelta en el Monumental 🎩🤟🏼 ¡BIENVENIDO NUEVAMENTE A TU CASA, JORGE! pic.twitter.com/vSQ8BLLArv — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) December 1, 2020