El delantero de la selección chilena Eduardo Vargas manifestó su alegría por volver al gol tras 11 partidos en los que no convertía por la Roja.

El artillero nacional fue pieza clave en la igualdad 1-1 ante Argentina en el debut de la Copa América, lo que le permitió cortar una sequía que venía desde junio del 2019 con el equipo nacional.

Además, Vargas llegó a las 13 dianas por Copa América, lo que lo dejó a solamente cuatro tantos de los goleadores históricos del torneo, que son el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho.

Actualmente, el atacante del Atlético Mineiro comparte ubicación con históricos jugadores como José Manuel “Charro” Moreno y Gabriel Batistuta.

“Para mí es un logro muy importante, creo que me siento muy feliz por estar dentro de los 10 goleadores históricos de la Copa América y aún me quedan cuatro o cinco partidos si llegamos a clasificar, para seguir creciendo, y la verdad me gustaría estar dentro de los cinco o quizás ser el primero“, comentó el formado en Cobreloa en las redes sociales de la Roja.

Respecto al crucial choque ante Bolivia, Vargas declaró que “creo que todo el mundo sabe que tuvimos muchas opciones de gol. No salió el gol, pero creo que si salía uno, salían quizás cinco por la cantidad de llegadas. La verdad que va a ser muy distinto porque vienen de perder con Paraguay y tienen jugadores contagiados. Vamos a enfrentar el partido de igual manera que jugamos allá (en Chile) y contra Argentina”.

El duelo entre la verde y la Roja se disputará este viernes 18 de junio a las 17:00 horas en Cuiabá, una de las ciudades más calurosas de Brasil.