Al estilo Superman: La curiosa presentación de seleccionado chileno en popular equipo de Rusia

Tras destacadas temporadas en Unión Española, este jueves finalmente se confirmó la transferencia del volante nacional Víctor Méndez al fútbol europeo.

El futbolista de 22 años llamó la atención de equipos españoles, italianos y brasileños, pero finalmente aceptó la oferta del CSKA Moscú de Rusia, donde fue oficializado como gran incorporación.

El anuncio de uno de los equipos más populares de ese país fue bastante llamativo, ya que el club publicó un curioso video en el que el seleccionado nacional aparece en una versión animada al estilo Superman.

Виктор Мендес – игрок ПФК ЦСКА! 🔴🔵 22-летний полузащитник подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления ✍🏻 Ранее он выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола», а также за сборную Чили, за которую провёл три матча 🇨🇱 pic.twitter.com/elLzF9UrQ4 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2022

En el mismo posteo, se confirmó que Méndez firmó un contrato que lo ligará al 2025 a la institución en la que compartirá con reconocidos jugadores, como el ruso de origen brasileño, Mario Fernandes, y el colombiano ex River Plate, Jorge Carrascal.

“Mis primeras sensaciones han sido muy buenas, he podido estar con el equipo y me siento demasiado feliz. Es donde quiero estar y estoy muy contento de estar acá”, dijo el ex hispano al canal oficial del CSKA.

El joven mediocampista se refirió al recordado paso por el club de Mark González, quien estuvo entre 2009 y 2013 y que ganó cuatro títulos, siendo muy recordado por la exigente hinchada moscovita.

“Espero poder estar a la misma altura. Sé que tuvo la oportunidad de salir campeón el club y es a lo que yo vengo también, dejar una buena impresión, seguir creciendo como futbolista y por qué no salir campeón como lo hizo él”, señaló Méndez.