El desmayo del danés Christian Eriksen en pleno partido por la Eurocopa fue una noticia que paralizó al mundo del fútbol.

Afortunadamente, el futbolista del Inter se encuentra estable y despierto en un hospital de Copenhague, ciudad donde se desarrollaba el partido entre los daneses y Finlandia, por la primera fecha del torneo continental.

Inmediatamente conocida la traumática situación, diversos compañeros y federaciones le enviaron mensajes de aliento al volante creativo, a su esposa y a sus dos hijos.

Uno de ellos fue su compañero del Inter Arturo Vidal, quien publicó “mucha fuerza hermanito” en una historia de Instagram.

Además, otro chileno le envió fuerzas a Eriksen, se trata de del lateral de Colo Colo Miiko Albornoz.

A ellos se sumaron la Cristiano Ronaldo, el argentino Lautaro Martínez, el Inter de Milán y la Federación Española de Fútbol, entre otras entidades.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021