Terminó en lágrimas: La congoja de Vidal al participar del velorio de su padre por videollamada

Determinación, compromiso y profesionalismo son las palabras que describen a Arturo Vidal en este complejo momento personal que atraviesa tras la muerte de su padre, Erasmo Vidal, reportada recién el pasado martes en el Club Hípico de Santiago.

Sin embargo, el King también se ha dado espacio para despedir a su progenitor a través de redes sociales y mostrar su emoción durante este duelo.

Fue así como el seleccionado nacional decidió sumarse a una transmisión en vivo que realizó su hermana, Ámbar Vidal, en medio del velatorio de su padre. Un registro que se viralizó rápidamente en redes sociales y que sumó palabras de apoyo para la estrella del Flamengo.

Según se aprecia en el video del live, el volante conversó con su hermana y le pidió que no se acercara con su cámara al féretro de su papá. Entre lágrimas, el deportista pudo ser parte de esta ceremonia pese a la lejanía.

Vidal ao vivo no Instagram acho que tão fazendo uma homenagem no velório do pai dele. Ele está chorando 😢 #ForçasVidal pic.twitter.com/KSSloZM2vq

— Cavalinho do Flamengo (@cavalinhodoFlaa) October 14, 2022