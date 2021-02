Claudio Bravo envió un claro mensaje al plantel de Colo Colo en la previa del partido ante la Universidad de Concepción este miércoles, el que decidirá cuál de los dos equipos permanece en la división de honor del fútbol chileno y cuál desciende a la Primera B.

En la arenga, el arquero del Betis gritó con el alma “¡vamos con todo hoy, carajo! ¡Pelota, corazón y cabeza, mierda! ¡Vamos con todo, que se puede!”.

El portero bicampeón de América con la Roja se grabó en un video que compartió en sus redes sociales junto a un mensaje en que llamó a jugar sin guardarse nada “por nuestra gente que ha desbordado los caminos, por quienes su única alegría es Colo Colo”.

“No abandonen a nuestro pueblo, hagan el máximo esfuerzo. Vamos, muchachos; estamos con ustedes, siempre positivos, hasta el último segundo”, añadió el ex Barcelona y ex Manchester City.

“En la adversidad somos grandes. Vamos, Colo Colo”, concluyó Bravo.

El trascendental encuentro entre albos y penquistas se disputará a las 18:00 horas de este miércoles y transmite TNT Sports.