Grabaron a hincha de River burlándose con gestos racistas de jugadores brasileños

Un hincha de River Plate fue captado realizando reprochables burlas contra los jugadores de Fortaleza, en el partido de la noche del miércoles valido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto argentino se enfrentó a su par de Brasil por la segunda fecha del grupo F y se impuso de local por 2-0.

Sin embargo, no fue el triunfo lo más destacado de la noche, sino el actuar de un asistente al Estadio Monumental trasandino, quien se viralizó al ser grabado mofándose e insultando a los visitantes.

En las imágenes se ven al hombre con un plátano en la mano, el que empieza a pelar y burlonamente se los arroja a los jugadores brasileños, y después levanta una camiseta de la Selección Argentina.

Al respecto, el club de la banda sangre expresó su condena mediante redes sociales, con la publicación de un breve comunicado rechazando la actitud del hincha.

“River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos racistas y xenófobos de un hincha hacia la parcialidad visitante“, comienzan indicando en la declaración con el mensaje “no al racismo”.

Y agregaron que “ya está implementando las medidas correspondientes para identificar al culpable y aplicarle las debidas sanciones”.

Um babaca que está na torcida do River se prestou a esse papel de jogar banana pra torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez. Cena ridícula e totalmente desnecessária!

Vídeo feito por um amigo que está lá nas arquibancadas. pic.twitter.com/bMISRd8dRA

— Lanio P. ☀️🌵🇮🇹 (@alaniotv) April 14, 2022