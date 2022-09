¡Cuidado con el león! Jugador tenía que filmar un aviso y casi terminó en el techo del susto

Los futbolistas a veces tienen que ponerse en situaciones que cualquiera envidiaría para filmar avisos por sus equipos o por marcas asociadas. Ese podría haber sido este caso, si no hubiera implicado el susto de su vida.

Se trata de Kostas Manolas, ex defensa de la Roma y el Napoli, de quien se viralizó un gracioso video de la trastienda de un comercial que debía filmar para su nuevo conjunto, el Sharjah F. C., con nada menos que un león.

En las imágenes se ve al actual defensor que milita en la liga de los Emiratos Árabes Unidos de rodillas en el césped mirando a una cámara.

El deportista de 31 años está evidentemente concentrado posando, hasta que un sonido lo descoloca y termina escapando.

Un gran felino echado al lado izquierdo del futbolista griego, de la nada, ruge sonoramente y el pobre Manolas no haya nada mejor que huir del lugar debido al susto. Incluso rompe unas cintas que eran parte del decorado.

La grabación ha causado las risas en redes sociales.

UAE club Sharjah introduced new signing Kostas Manolas as a "Greek warrior" and part of his presentation theme included posing alongside an actual lion…not for the faint hearted. pic.twitter.com/67GUPRHIyv

