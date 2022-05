Escándalo en Brasil: Difunden video en el que futbolista encaró a árbitra y amagó con golpearla tras ser expulsado

Un verdadero escándalo es que se ha vivido en Brasil, luego de que un jugador estuviera a punto de agredir a una árbitra en plena final.

El protagonista de la historia es Jean Carlos Vicente, futbolista del Náutico que le propinó un codazo a Yuri Bigode durante la final de vuelta del campeonato Pernambucano en la que enfrentaban al Retro FC.

La situación fue advertida por el VAR, dando la información necesaria para que la jueza, Deborah Cecilia expulsara al agresor. Esto desató la furia de Vicente, quien fue a encarar de manera muy vehemente a la árbitra.

En el video de la transmisión oficial de partido, parecía que el sujeto iba con toda la intención de golpear a Cecilia, aunque afortunadamente el hecho no terminó ocurriendo debido a que compañeros y rivales lo frenaron.

LAMENTÁVEL! Após a árbitra Deborah Cecilia revisar no VAR o lance em que o meia atingiu o rosto de Yuri Bigode, do Retrô, e optar pelo cartão vermelho, Jean Carlos agiu dessa maneira… pic.twitter.com/L5MDU5eVf5 — ge (@geglobo) April 30, 2022

Pidió disculpas

Pese a que el Náutico finalmente terminó ganando en penales y consagrándose campeón del torneo, el encuentro estuvo marcado por la situación de Vicente, pidiendo disculpas minutos después.

“En el momento de la expulsión, sí estaba muy molesto, perdí la cabeza porque sabía que no le había pegado un codazo, sino que había hecho el movimiento para quitarle el brazo”, declaró Jean Carlos en un video subido por una cuenta partidaria del club a redes sociales.

El involucrado de 30 años prosiguió: “Nunca he puesto una mano sobre una mujer y nunca lo haría. Si Deborah alguna vez pensó que esto podría pasar, me disculpo con ella, me disculpo con todas las mujeres, con todos los hinchas”.

“Tengo hermanas, tengo madre, tengo esposa. Nunca pondría una mano sobre una mujer. Fue un camino equivocado que no volverá a suceder”, declaró el jugador, que ahora se expone a una grave sanción por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).