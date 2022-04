[VIDEO] PGA Tour: El extraordinario “eagle” de Joaquín Niemann en el Masters de Augusta

Durante la jornada de este jueves 7 de abril, el golfista chileno Joaquín Niemann debutó en el Masters de Augusta, primer major del años del PGA Tour.

En la competición, el deportista nacional dio que hablar de forma inmediata. Niemann se ha mantenido en el grupo de avanzada y por momentos lideró la clasificación del torneo que es considerado por muchos, uno de los más importantes del circuito.

En ese contexto, fue que el nacional dio la gran sorpresa, luego de anotar un eagle en el hoyo 9 con un tiro cercano a las 150 yardas.

Desde la transmisión oficial del torneo, tildaron la jugada como la mejor del día. “Perfección para tomar el liderato”, señalaron en la cuenta oficial del PGA Tour.

Hole-out EAGLE!

Perfection from @JoacoNiemann to share the lead. pic.twitter.com/unVLHBksHL

— PGA TOUR (@PGATOUR) April 7, 2022