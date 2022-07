Saltaron rejas para golpearse: Captan violenta pelea entre hinchas en partido de tercera división

Al menos cinco heridos dejó un enfrentamiento durante la tarde de este sábado, en medio de un partido de tercera división, entre hinchas de Provincial Talagante y el Gasparín FC.

En un video captado por Radar de Fútbol se puede apreciar el momento en que un grupo de asistentes al encuentro saltan las gradas y comienzan a golpearse mientras transcurría el partido, efectuado en el estadio Lo Blanco, en la comuna de El Bosque.

El medio precisó que el hecho se produjo, aproximadamente, en el minuto 30 del segundo tiempo y apuntó que la hinchada del Talagante habrían ingresado al recinto deportivo con cervezas en latas y botellas.

En el registro, el comentarista del encuentro relató que se apreciaba “muy complicada esta situación, fuerte, muy potente estas imágenes que hay que parar en el fútbol”.

Por su parte, Felipe Navarro, director técnico del Gasparín FC señaló: “Empezamos a ver que algo estaba pasando (…). Botellazos, piedras, no sabemos bien cómo se gesta esto, pero es complicado. Lamentable que el fútbol sea asociado a esta forma”.

Navarro apuntó: “El presidente el Provincial trató de culparnos a nosotros, en lo particular, y no se da cuenta que los que estamos aquí adentro, cuerpo técnico y jugadores, estamos pendiente de esto. No podemos estar enfocados en lo que está pasando en la galería”.

El diretor técnico del Gasparín FC también denunció que la árbitra del encuentro fue insultada por los presentes.

De hecho, finalmente se optó por suspender el duelo, que correspondía a la decimoquinta fecha del Grupo Centro de la Tercera División B.