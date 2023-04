“Una carta al cielo”: Las emotivas palabras de la viuda de Leonel Sánchez a un año de su muerte

Este domingo se cumple un año desde la muerte de Leonel Sánchez, histórico jugador de la Selección Chilena y la Universidad de Chile, el club de sus amores y donde se convirtió en el máximo ídolo, gracias a sus grandes actuaciones, siendo uno de los líderes del “Ballet Azul”.

Por este motivo, la escuadra estudiantil se encuentra de luto y ha realizado diversas actividades para recordar a quien marcó 167 goles y consiguió levantar seis títulos con la institución. En una ceremonia realizada en el mausoleo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) en el Cementerio General, donde fue enterrado, participó su ex compañero y amigo, Sergio Navarro.

En la instancia, el ex futbolista pidió encarecidamente a todos los asistentes que “nunca olviden a Leonel, no lo olviden nunca como el gran jugador que fue, ni lo olviden como la gran persona que también fue”.

Una carta al cielo

Gloria Encina, viuda de Leonel Sánchez, participó de un video que fue publicado en la redes oficiales del equipo, Universidad de Chile, donde escribió una carta para recordar al amor de su vida.

“Leito, hace un año que ya no estás físicamente a nuestro lado. En mi mente y en mi corazón, a cada minuto te recuerdo y no tengo ninguna duda de que el hincha de la U y del fútbol también te lleva en su memoria“, partió diciendo.

“Desde que Dios te llamó a su lado, dejaste un gran vacío en nuestras vidas, que muchas veces no se llena ni siquiera con los recuerdos, y eso que fueron tantos y hermosos esos momentos que nos regalaste. Yo sigo siendo fuerte, por nuestra familia. No he tenido el tiempo suficiente para darme cuenta de lo que sucedió con tu partida. Me gustaría despertar y que no sea verdad. Me gustaría escuchar tu voz: ‘Llegué vieja’, pero no se puede. Así es la vida”, continuó.

“Te cuento que tus nietos y nieta siguen usando las camisetas que les heredaste, las veo y no puedo olvidar tu amor por la U, tu amor por el fútbol y tu familia. Duele mucho perder a un ser querido, pero me reconforta saber que tu nombre será recordado para siempre”, agregó.

“Te tocó partir y a varios nos tocó quedarnos. Quizás tiene Dios alguna misión especial para mí, no lo sé. Sí tengo claro que una de mis obligaciones es seguir hablando de ti con quien me cruce en la calle, con quien me pregunte por el gran Leonel. Es el mayor homenaje que puedo ofrecerte hasta que volvamos a estar juntos, quien sabe donde”, agregó.

“Hace un año el fútbol perdió un héroe, hace un año la U y todos sus hinchas perdieron a un ídolo. Yo, en cambio, perdí a mi compañero, a mi marido, al papá, al abuelo y al bisabuelo. Eso sí, te perdimos a medias porque, aunque físicamente ya no estás con nosotros, tu espíritu y tus valores siguen vivos. Como una estrella que lleva el número 11, así te recordamos todos y así te recordaremos siempre. Con amor infinito, Gloria, tu vieja”, terminó.

Revisa el emotivo video aquí: