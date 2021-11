Lo que era un secreto a voces finalmente se terminó convirtiendo en una realidad: Xavi Hernández se convertirá en el nuevo entrenador del FC Barcelona en los próximos días.

La noticia fue dada a conocer por el club que estaba dirigiendo el ex futbolista hace algunos días, el Al-Sadd de Qatar, quienes confirmaron que los catalanes pagaron la cláusula de rescisión del estratega, que estaba dirigiendo dicha institución desde mediados del 2019.

“Xavi nos informó hace unos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento en concreto, por la etapa crítica por la que atraviesa el club de su ciudad. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino”, manifestó en redes sociales el conjunto asiático.

Con el Al-Sadd, el otrora mediocampista creativo ganó cuatro títulos como jugador, aunque el rendimiento más destacado se dio como DT, ya que consiguió la impresionante suma de siete trofeos en un lapso de dos años, siendo tres de ellos este 2021.

Actualmente, los blaugranas están teniendo una mediocre presentación en la actual temporada, ubicándose en el noveno lugar de la liga española con solamente 16 puntos en 11 partidos jugados.

El primer desafío de Xavi será tratar de clasificar a los octavos de final de la Champions League, torneo en el que están en el segundo lugar con seis unidades, dos más que el Benfica de Portugal, su gran rival por el cupo a la siguiente ronda.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021