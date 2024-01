Yeferson Soteldo confesó su gran secreto en Gremio: Tiene que utilizar camiseta de niño

Una increíble revelación hizo Yeferson Soteldo, delantero venezolano que está brillando en el Gremio y que admitió que debe usar camisetas de niño a causa de su estatura.

El ex puntero de la Universidad de Chile confesó esto luego de que viera a una fanática solicitarle su polera con un cartel, situación que se dio en la reciente victoria 4-1 de su equipo ante el Sao Jose por el Campeonato Gaúcho.

Tras ser consultado por un periodista de si se percató de esta solicitud, el jugador de 26 años señaló: “Vi lo que dijo. El problema es que la camiseta “P” (S en Chile) todavía me queda grande, no me gusta”.

En ese instante, Soteldo comentó que en el Santos usaba tallas XS, pero que eso en Gremio no existe. “Llevo una talla de niño, pero está bien. Voy a buscar quién es y le daré la camiseta”, agregó.

Cabe recordar que el venezolano es mide 1,59 metros y es uno de los futbolistas más pequeños de Sudamérica, aunque posee un gran talento que lo ha llevo a ser muy reconocido en el continente.

¿Cuándo vuelve a jugar Yeferson Soteldo con el Gremio?

El próximo partido de Yeferson Soteldo será este domingo 28 de enero, día en que Gremio se enfrentará a Brasil de Pelotas por la fecha 3° de la primera fase del Campeonato Gaúcho.

El compromiso está programado para las 16:00 horas de nuestro pais.

