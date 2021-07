Yusra Mardini, la nadadora siria que compite bajo la bandera del Equipo Olímpico de Refugiados salvó de morir ahogadas a 18 personas en las aguas del mar Egeo, cuando escapaban en medio del conflicto bélico civil de su país natal.

En el momento que Yusra huía hacia Grecia en busca de protección, el motor del barco en el que viajaban se detuvo, quedando varadas en medio del océano. Ahí, fue cuando la deportista se lanzó al mar para empujar al bote salvavida por más de tres horas, salvando a las 18 personas del grupo.

Luego del naufragio, con solo 17 años de edad, junto a su hermana remolcaron y nadaron junto a la pequeña embarcación de madera, pudiendo llegar hasta la costa de Lesbos, la octava isla más grande del Mar Mediterráneo.

Los hechos que ocurrieron en 2015 la llevaron a ser la abanderada de la delegación del Equipo Olímpico de Refugiados en Río 2016 y Tokio 2020, compartiendo dicho privilegio con el atleta de Eritrea (país ubicado en el noreste de África) Tachlowini Gabriyesos.

