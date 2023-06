Escándalo: Estrella de la NBA anunció que será padre, pero actriz porno lo acusó de tener relación paralela

Un verdadero escándalo se ha generado en las últimas horas tras el anuncio de una estrella de la NBA, Zion Williamson, quien confirmó que será padre.

En concreto, fue la esposa del ala-pivot de los New Orleans Pelicans, Ahkeema, la que subió una serie de fotos en las que dio a conocer que estaban esperando una bebé para los próximos meses.

El problema es que, a las pocas horas, apareció una segunda mujer que afirmó tener una relación con el deportista, lo que ha desatado una gran polémica en torno al basquetbolista.

Se trata de Moriah Mills, actriz porno que ha asegurado a través de Twitter que tuvo varios encuentros con el jugador de 1,98 metros. Incluso, mostró pantallazos en los que le enviaba coquetos comentarios por redes sociales.

“Estuve contigo la semana pasada en Nueva Orleans y no podías decirme que tenías un embarazo al azar después de todo lo que he hecho por ti”, dijo en una de las publicaciones la joven que actualmente ofrece contenido por OnlyFans.

I was with you last week in New Orleans and you couldn’t tell me you had a random thot pregnant after all I’ve done for you @Zionwilliamson

— Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023