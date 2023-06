“Ha llegado el momento de decir adiós”: Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro del fútbol tras 24 años de carrera

Esta jornada de domingo trajo malas noticias para todos los fanáticos del fútbol. En la previa del partido entre el Milan y el Hellas Verona, el histórico delantero Zlatan Ibrahimovic anunció el fin de su carrera como futbolista.

El sueco, de 41 años, se paró en el centro de la cancha del Estadio San Siro, lugar donde comunicó su decisión entre lagrimas. “Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, no a ustedes. Me han recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida”, dijo a la afición presente en el recinto deportivo.

En la misma línea, señaló que “la primera vez que estuve en el Milan me dieron alegría y la segunda vez me dieron amor. Agradezco a mi familia por su paciencia, luego a la segunda familia, a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico“. Asimismo, agradeció a los directivo del club italiano por las diversas oportunidades que le brindaron.

Esta determinación de la ex estrella de la Selección de Suecia fue tomada tras saber que no renovaría en uno de los equipos de sus amores. A pesar de que muchos pensaban que continuaría su brillante carrera con otro colores, las lesiones, al parecer, no se lo permitirían.

El atacante no ha podido desempeñarse como todos esperaban durante la presente temporada. Diversas lesiones que sufrió sólo le permitieron disputar 144 minutos dentro del terreno de juego, pero, de igual forma, tuvo un rol importante dentro del camarín.

Sin embargo, Zlatan Ibrahimovic dejará un legado imborrable en la historia del fútbol internacional. Disputó 988 partidos y anotó 573 goles, destacándose siempre como uno de los mejores jugadores contemporáneos. Además, visitó la camiseta de grandes equipos como Ajax, Inter de Milán, Barcelona, París Saint Germain y Manchester United, entre otros.

Zlatan Ibrahimović:

"The time has arrived to say goodbye".

