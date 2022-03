Veamos cómo ocurre la transformación de una empresa a través de la tecnología. Desde luego, es factible manejar los negocios sin usar absolutamente nada de tecnología, pero en las próximas líneas voy a intentar mostrar que hacer esto es algo que, con muy pocas excepciones, es algo peligroso y que no recomiendo.

Primero, cuando hablamos de tecnología, la Real Academia la define como el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y con esta definición nos sentimos muy cómodos, puesto que aparecen términos clave, como son ciencia, teoría y práctica y el aprovechamiento para una solución concreta.

Según esto, y en contra de lo que puede ser de común entendimiento, nos imaginamos la tecnología al servicio de algo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio que me permite realizar y cumplir “algo”. En el contexto de los negocios este “algo” puede tomar muchas formas distintas: ventas, costos, satisfacción de clientes, entre otros. Partamos de la base que la tecnología y la transformación a través de ella nos van a permitir impactar algunos de estos objetivos de negocio, los que a su vez van a depender de las distintas condiciones de cada emprendimiento y de su madurez y la coyuntura actual que esté atravesando.

Por ejemplo, una empresa puede haber estado muy ordenada y haber sido muy predecible en tiempos pre-covid, pero viene una disrupción como lo fue la contingencia sanitaria y repentinamente se encuentra con que tiene que cerrar la cortina, hay cuarentenas y la gente no llega a comprar a su tienda, que está cerrada.

Por un lado, su cadena logística se rompió y los proveedores tampoco entregan los productos a los que que con regularidad se había acostumbrado. Por otro lado, sus clientes fieles llaman y no es capaz de atenderlos puesto que su tecnología de comunicación (ej. Teléfono fijo que estaba en el local) suena y suena con nadie que pueda atenderlos.

En este ejemplo vemos cómo una empresa se ve forzada a adaptarse: canales, productos, proveedores y procesos. Acá vemos un caso de vida o muerte, donde no adoptar tecnología de publicidad, comunicación y venta digital significa la diferencia entre seguir en operación o tener que cerrar el boliche. Pero no todas las situaciones de las empresas necesariamente son tan evidentes: un nuevo competidor, un nuevo canal, una amenaza latente de obsolescencia o cambio de las preferencias de sus consumidores, cambios demográficos. La verdad estamos rodeados de cambios y más cambios, unos más perceptibles y manejables con las herramientas que tenemos y otros no tanto.

Lo que nos lleva al problema uno: de cómo identificar estas oportunidades y amenazas, y dos: cómo hacernos cargo. Lo primero no es fácil, siendo como la gran mayoría de los emprendedores, seguro que estamos full foco en vender y atender a nuestros clientes. No tenemos tiempo para parar, pensar en mejora continua o innovación en la mayoría de los casos.

Es aquí que el rol de la inspiración y de las comunidades, donde puedo ver casos de éxito en empresas similares, o en industrias distintas pero contexto parecidos, es clave. La inspiración y los puntos de referencia más naturales vienen de los pares, colegas, conocidos, familia y amigos. Lamentablemente en el entorno de una transformación digital acelerada, muchas veces ocurre que el nivel de desarrollo de estos referentes es tan similar al nuestro que no nos sirven más que para hacer innovación incremental, y no de frontera. Una alternativa que hemos visto cumple varios objetivos: de inspiración y de guía son los casos de éxito de empresas pioneras en rubros distintos pero no tan distintos que el emprendedor en cuestión no logre identificarse con ellos.

En Entel llevamos muchos años trabajando en la comunidad empresas, que cumple con los objetivos de inspirar, educar y conectar. Tomando casos de referencia, artículos y ejemplos de múltiples industrias y tamaños, donde se puede ver y aprender de la aplicación concreta de cierta tecnología para apoyar las distintas funciones de los negocios y de esta manera tener un impacto práctico en su éxito.

Otra iniciativa tan importante como la anterior es Digitalizados, un portal de capacitación y aplicación de tecnología, en los que las empresas pueden registrarse, autodiagnosticar su nivel de madurez y rápidamente asesorarse en sus puntos de mejora, especialmente en donde la tecnología los va a apoyar. Más aún, Digitalizados lleva el concepto más allá tomando casos de Pymes con diversos desafíos de negocio y los acompaña en un formato docu-reality para una mirada más íntima de sus dolores, reflexiones y decisiones comerciales que tuvieron que ir tomando a medida que implementaban la tecnología.

Una vez resuelto el problema de la inspiración y el cómo partir, llegamos al qué hacer y cómo hacerlo, pero esto lo dejaremos para la próxima.