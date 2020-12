VIDEO RELACIONADO – Bárbara Ried explica que eclipses se repiten cada 18 años (01:00)

Alejandro Arroyo es el latino que más eclipses totales ha presenciado en su vida. Así como el título de una espectacular película, es conocido como el “cazador de eclipses”, y aunque confiesa que no le gusta mucho ese título, debido a que “cazar significa depredar algo, eliminar algún elemento”, más bien prefiere ser denominado como un “seguidor del sol, seguidor de eclipses”.

Alejandro, de profesión historiador del arte, siempre se había dedicado a las actividades culturales hasta hace 26 años atrás, cuando un viaje a Putre con un amigo cambiaría para siempre su destino.

“En 1994, un amigo que vivía en Francia venía a Chile de visita y él quería ir a ver el eclipse a la zona norte, arreglamos todo para que así fuera, me conseguí permiso en el trabajo y partimos hacia Putre, en una verdadera odisea, porque tomamos un bus en Santiago y nos demoramos tres días en llegar”, cuenta.

Desde entonces descubrió su fascinación por este tipo de fenómenos: “Como locación era espectacular, porque era justo entre medio de las montañas y el sol estaba arriba, al centro de estas montañas. Era muy impresionante llegar a este pueblito, con ánimo de fiestas, la gente en la calle y era bien especial el ambiente que se fue armando. Nosotros lo vimos desde la plaza de armas. Estábamos ahí en esta plaza con miles de personas y al momento de la totalidad, era un silencio impactante, con una atmósfera muy especial“.

Fue ese eclipse total en Putre el que lo motivaría a seguir. Hoy, lleva 26 años siguiendo eclipses y ha presenciado 15 de estos, en 11 países, el último fue el año 2019 en el norte de Chile.

El siguiente será el eclipse número 16 en su lista: este 14 de diciembre en La Araucanía.

Recorriendo el mundo siguiendo eclipses

Su profesión quedaría atrás para dar paso a una pasión que no ha parado. Desde entonces, Alejandro comenzó a viajar solo por todo el mundo en buscar de los eclipses totales que ocurrirían, incluso hasta en los lugares más recónditos y alejados.

Una de las experiencias más impresionantes de esos 15 eclipses fue el que hubo el año 2003 en la Antártica. “Tuve que tomar un vuelo de una aerolínea australiana, entonces tuve que hacer un viaje de Santiago de Chile, Oakland, Sidney, Melbourne. El vuelo salía de esta última ciudad hacia la Antártica, el avión seguía al sol, lo ví desde la ventana y ese vuelo duró 15 horas y era récord de vuelo local, sin escala de ida y de vuelta”, comenta Alejandro.

Pero lo particular de este viaje no tiene que ver solamente con todas las horas que Alejandro tuvo que volar para presenciar el fenómeno, sino que fue “bien curioso, porque el avión se pone a un costado del sol y, por lo tanto, la totalidad es más larga, que si yo estuviera en la tierra. Normalmente se alcanza a doblar la relación tiempo real”.

Otro eclipse que el profesional recuerda con cariño fue el que sucedió en Siberia: “por la distancia y también por lo que me costó llegar al lugar. Lo bonito de ese eclipse es que lo vi en la plaza de la ciudad, frente al teatro la ópera que tienen ahí. En ese lugar había un grupo de música andina, era increíble estar escuchando en medio de Siberia a un grupo de músicos ecuatorianos. Fue muy curioso, porque me recordó a los sucedido con mi primer eclipse en Putre, con los aymaras“.

Otro evento particular que presenció Arroyo fue el año 2002 en Australia, en pleno desierto. “Ese ha sido mi eclipse más corto, en duración de totalidad, fueron solo 30 segundos, la nada. Mis amigos, me decían ‘¿cómo vas a ir por 30 segundos?’. Fui porque me llamaba la atención por el lugar y segundo porque era al atardecer. Lo particular es que al producirse la totalidad, en este caso aunque fuera muy cortita, como estas en un todo despejado alrededor tuyo, puedes ver una puesta de sol en 360 grados“, relata.

“Ya estoy en Villarrica, en la zona cero”

El cazador de eclipses va por su evento número 16. De hecho, ya está instalado en Villarrica, hoy llegó a esta zona de La Araucanía en donde el próximo 14 de diciembre se podrá apreciar en su totalidad el eclipse.

“Se trata de un eclipse que parte en el Océano Pacífico y termina en el Atlántico, la mayor duración se da en el lado argentino, con dos minutos diez segundos, mientras que en la zona de la Araucanía va a durar dos minutos y ocho segundos. Ahora curiosamente, va a travesar el territorio de la zona mapuche, porque para la cultura mapuche y su visión del mundo tiene una connotación negativa, porque de hecho la traducción de eclipse en mapudungún significa la muerte del sol, entonces claro en los segundos de oscuridad aparecerían los malos espíritus y demonios. Lo que uno rescata aquí también es la cultura, las tradiciones locales”, explica.

Un tema que preocupa con respecto a este eclipse que se aproxima son las condiciones climáticas de la zona, según nos comenta Alejandro, “las condiciones para este eclipse son parcial nublado o despejado, 50 y 50. lo que es una apuesta”. Si el día 14 está nublado, será muy difícil apreciar el fenómeno.

“Mi consejo para la gente es que los vean, acostados en una silla de playa, una reposera, algo así o directamente sobre el suelo. Si va a estar nublado, no decepcionarse, porque por lo menos uno tuvo la oportunidad de ver un eclipse total, porque en el fondo la probabilidad matemáticamente es muy baja, imagínense que nosotros el próximo eclipse lo vamos a tener el 2048 y el siguiente en la zona metropolitana va a ser en 2064″, dice Arroyo.

Una oportunidad única y especial, una verdadera aventura, una experiencia que, sin duda, más allá de que sí está nublado o no, será inolvidable para aquellos que tengan la oportunidad de presenciarlo. Eclipse total, que el cazador de eclipses chileno, ya está listo y dispuesto a disfrutar, agregando así un hito más a su lista de récords latinoamericanos.