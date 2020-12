Este 14 de diciembre se vivirá el eclipse total de Sol en La Araucanía, el evento astronómico más grande del 2020, y en el que Chile tiene un asiento privilegiado.

Durante ese esperado momento, la luna cubrirá al sol por una hora un cuarto y por dos minutos lo va tener totalmente oculto. Pero ese es sólo una de las características que posee este fenómeno que espera deslumbrar a miles de personas.

Ese y otros misterios son los que comentan en sus redes sociales cinco conocidos y destacados influencers chilenos de astronomía y divulgadores científicos.

Cada uno, en su estilo, entrega interesantes datos sobre el eclipse y otros fenómenos, acercando la ciencia a miles de personas de todas las edades, y este es un buen momento para descubrirlos y conocer más del planeta que nos rodea.

Conoce a Teresa Paneque (terepaneque)

Astrónoma y divulgadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA)

¿Qué recomiendas para ver este eclipse?

—Lo primero es hacerlo con seguridad, con lentes certificados o vidrios de soldador grado 14 para arriba, ninguna otra cosa sirve para mirar directamente al sol, y con seguridad en el contexto de pandemia, manteniendo distancia e ir a lugares sin alta densidad de personas para poder disfrutarlo.

¿Cuál es el dato que consideras más importante sobre este evento?

—Si bien tenemos registros desde edades tempranas, hasta 2.000 años A.C., los eclipses solares sólo hemos sido capaces de analizarlos científicamente dentro de los últimos 300 años. Recién en 1.800 fuimos capaces de fotografiar adecuadamente eclipses. El descubrimiento del helio, el segundo elemento más abundante del universo, se hizo durante un eclipse solar total.

¿Cuál es la mayor inquietud o la pregunta más curiosa que te han realizado?

—Una de las principales preguntas es cómo se apreciará el eclipse en las regiones donde sea parcial, que es en la mayoría de Chile. Ahí, el eclipse no va producir una oscuridad total, es decir no se va a dar la noche en pleno día, pero sí se va a notar una disminución de temperatura.

Conoce a Robbie Barrera (elproferobbie)

Profesor de Física y Matemáticas de Usach

¿Qué recomiendas para ver este eclipse?

—Si pertenecen a las zonas donde va a ocurrir el 100% de oscuridad, La Araucanía, Biobío o Los Ríos, aprovechen, porque no toda la gente va poder moverse. Si están en cualquier lugar de Chile, si desean mirar al sol, háganlo sólo con lentes certificados, revisen bien que no sean lentes falsos, porque pueden dañar sus ojos de manera irreversible.

¿Cuál es el dato que consideras más importante sobre este evento?

—Recomendaría que trataran de averiguar cuál es le porcentaje de oscuridad en el lugar donde estén. Pausen el día y miren el fenómeno que es muy corto.

¿Cuál es la mayor inquietud o la pregunta más curiosa que te han realizado?

—Un niño quería saber con todas sus fuerzas a dónde se va la materia que cae en un agujero negro, es una de esas preguntas que uno se plantea y dice “no lo sabemos, nadie lo sabe y tal vez nunca lo sepamos”.

Conoce a Bernardita Ried (bernarditaried)

Licenciada en Astronomía y en Física en la U. de Chile

¿Qué recomiendas para ver este eclipse?

—Si estas en la zona de totalidad, justo cuando la luna esté tapando completamente al sol, se verán las Perlas de Baily, que es cuando la luz pasa por los valles y cráteres de la luna, apareciendo pequeños destellos. Otro fenómeno es cuando justo se esté generando la totalidad, se verá un gran estallido de luz que formara el Anillo de Diamante.

¿Cuál es el dato que consideras más importante sobre este evento?

—Afortunadamente va a ser en pleno día, por ende vamos a poder verlo sin movilizarnos de nuestra casa.

¿Cuál es la mayor inquietud o la pregunta más curiosa que te han realizado?

—La pregunta más curiosa es si de alguna manera este eclipse va a cerrar el portal de mala suerte que como personas nos ha tocado este 2020 y espero que sí, aunque hay que recalcar que los eclipses son meramente coincidencias. Aunque todas y todos queremos que acabe pronto lo que ha sido este año.

Conoce a Francisca Contreras (fran.astronoma)

Licenciada en Ciencias con mención en Astronomía y instragamer del Departamento de Astronomía de la U.de Chile

¿Qué recomiendas para ver este eclipse?

—La recomendación es a disfrutarlo de manera segura, es muy importante no exceder el tiempo en el que miramos al sol, basta con hacerlo unos segundos y descansar la vista.

¿Cuál es el dato que consideras más importante sobre este evento?

—El dato más importante es lo poco frecuente que son, es algo único que pasa porque nuestra luna es 400 veces más pequeña que el sol y está 400 veces más cerca, por eso logra cubrirla por completo, pero sólo pasa cada un año y 8 meses en algún lugar de la tierra.

¿Cuál es la mayor inquietud o la pregunta más curiosa que te han realizado?

—Siempre nos preguntan sobre cómo la luna no cae sobre la tierra o cómo ambas no caen sobre le sol. También por qué la luna no gira entorno al sol sino a la tierra. Las respuestas están asociadas a la fuerza de gravedad o la relatividad general de Albert Einstein.

Conoce a Ricardo García (astrovlog)

Astrónomo y creador del canal del YouTube Astrovlog y el podcast Astronomía y algo más.

¿Qué recomiendas para ver este eclipse?

—Un eclipse parcial es bonito y hay que verlo, pero uno total es uno de los eventos natrales mas increíble que uno pude ver en la vida. Mi recomendación es no tomar fotos al eclipse, porque la totalidad dura como máximo 2 minutos en sectores y tratar de usar una cámara o mirarlo a través del teléfono hará que uno se pierda el momento. El eclipse no se mira, se vive.