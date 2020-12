Nublado y con posibles chubascos. Así es como estaría el tiempo este próximo 14 de diciembre en La Araucanía de acuerdo con los primeros reportes meteorológicos. Esta duda se mantendrá hasta último minuto y podría permitir una versión solo parcial del que es el evento astronómico del año.

Alejandro Sepúlveda, meteorólogo de Chilevisión, sostuvo que “lo más probable es que este 14 de diciembre caigan precipitaciones focalizadas por sectores y zonas durante la mañana en la región de La Araucanía, serán un poquito más intensas en la región de Los Ríos y Los Lagos“.

A una semana del evento, los mapas meteorológicos ya muestran lo que se conoce como horizonte de pronóstico, evidenciando que un arribo de nubes y precipitaciones estarán presentes durante toda esta semana en gran parte del sur del país.

Esta condición que se mantendrá hasta el domingo 13 de diciembre, siendo a las primeras horas del lunes 14, cuando se podría comenzar a abrir una ventana en el cielo.

“Es una transición desde una condición de mal tiempo, asociada al frente, hacía una de buen tiempo. Por eso quedarán algunas nubes dispersas, bajas y medias en el sector“, sostuvo Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile.

Por eso hasta ahora, el eclipse podría ser visto en medio de las nubes y con algo de lluvia. El astrónomo José Maza señaló que en el peor de los casos “vamos a pasar de un día lluvioso a una noche lluviosa que va a durar dos minutos, pero la oscuridad va a estar ahí de todas maneras“.

En el caso de una parcialidad, no se podrá apreciar el inicio, la totalidad y la salida de la luna tal como ocurrió en julio del año pasado. Trabajos científicos podrían verse alterados, pero lo más importante es que nublado o no, lo que no puede faltar, son los lentes especiales para mirar el eclipse.

“Cuando las nubes dejen ver al sol, la luz del sol va a ser igualmente violenta, por lo que las medidas tienen que ser las mismas”, recalcó Maza, respecto al uso de protección para quienes verán este espectáculo.

El inicio del eclipse está contemplado para las 11:30 horas de la mañana, alcanzando su máxima totalidad a las 13:02. En ese momento el día se convertirá en noche durante dos minutos y 10 segundos en las zonas de mayor avistamiento.

Para saber si se podrá observar o no, los expertos en meteorología piden tener paciencia. “A medida que nos vamos aproximando al día del evento, 72 horas o 48 horas, es bastante más seguro el pronóstico”, señaló