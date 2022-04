Aumento de casi $8 mil en 2 años: Estos son los productos más consumidos que han subido de precio

Diversos economistas plantearon que la inflación está golpeando el bolsillo de los chilenos. Factores internos y externos hacen que elementos de la canasta básica familiar estén más caros que hace algunos años.

En esta ocasión, un nuevo estudio de la plataforma de inversiones Clever detalló que la mencionada canasta ha tenido un alza de casi $8 mil desde fines del 2019 hasta comienzos del 2022, cifra que podría seguir aumentando.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, Ari Duke, CEO de la plataforma de inversiones Clever explicó que “vemos que los precios subieron desde 10% a 50% en algunos casos”.

“Eso impacta mucho a la gente porque antes con $10 mil podíamos comprar un desayuno, un almuerzo y una cena, pero hoy te alcanza para un desayuno y una once, quizás. Son productos irremplazables y que la gente necesita en su canasta básica. Esto se da debido a la inflación”, agregó.

¿Qué productos han subido de precio?

En específico, se consignó que la siguiente canasta antes tenía un valor total de $26.661 a fines del 2019. Ahora, si una persona compra los mismos productos cuesta $34.156. Estos son:

1 litro de aceite

1 kilo de arroz

1 kilo de carne de vacuno (posta negra)

1 pollo entero

1 kilo de limón

1 kilo de palta Hass

1 envase mantequilla (250 gramos)

1 kilo de queso mantecoso

1 yogurt

De éstos los que más aumentaron su valor son el aceite (54%), el pollo (43%) y la carne de vacuno (36%).

Recomendaciones

El mismo Ari Duke señaló que lo mejor que la ciudadanía puede ser en esta época es “tratar de ahorrar y no consumir en las cosas que no sean necesarias. Pero ese ahorro no dejarlo guardado en la cuenta, sino que hay que invertirlo porque en 3 años más las cosas estarán más caras de lo que están hoy”.

Además, llamó a tener especial cuidado con los denominados “gastos hormiga” como la compra de café o la suscripción a plataforma streaming, ya que el valor de ambos anualmente puede llegar a casi $800 mil.

“Hay momentos en la vida donde hay que apretarse un poquito y este es uno difícil”, señaló.