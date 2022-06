Pdte. Boric dice estar “disponible” a realizar transferencias directas, pero descarta IFE de Invierno

El presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a la posibilidad de realizar transferencias directas de dinero a las familias más vulnerables, en el marco del escenario inflacionario a nivel nacional. “Yo estoy disponible, y lo estamos conversando con el ministro de Hacienda, de que se puedan entregar ayudas directas en caso de ser necesario a las familias que más lo necesitan”, dijo en un punto de prensa. Sin embargo, acotó que esto se podría concretar “siempre que sea responsable con las arcas fiscales y que no contribuya a encarecer los precios”. En tanto, descartó la entrega un IFE de Invierno: “Cuando se habla de IFE, se está pensando en lo que fue el IFE de US$ 3.500 millones y esos son recursos que el Estado no tiene en este momento”.