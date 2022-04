Cinco proyectos declarados admisibles: ¿Hay opciones para tramitar un sexto retiro de las AFP?

Luego del rechazo del quinto retiro en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, la normativa del Congreso no permite ingresar un proyecto de similares características en el plazo de un año. Sin embargo, los parlamentarios ya habían presentado cinco iniciativas nuevas con anterioridad, por lo que la discusión ahora es si existirá o no la posibilidad de tramitar un sexto retiro de las AFP. “Seguiremos luchando por los trabajadores que necesitan sus fondos, el sexto retiro va y va con todo”, declaró Rubén Oyarzo, diputado del Partido de la Gente. Por otra parte, el congresista del Partido Socialista, Jaime Naranjo, enfatizó en que no se deben crear “falsas ilusiones y esperanza en la gente”, ya que según sus palabras, “no hay ambiente por parte de parlamentarios del oficialismo y oposición para aprobar nuevos retiros”. Finalmente, consignar que aunque los nuevos proyectos de retiro fueron declarados admisibles, la mesa optó por solicitar a la Secretaría General de la Cámara que se detalle si es o no posible tramitar las iniciativas.